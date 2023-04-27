Родившим более семи детей женщинам повысят пособие в Казахстане

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До 25 с половиной тысяч тенге повысят пособие казахстанским матерям, родившим и воспитавшим семь и более детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения. Данное изменение коснется порядка 90 тыс. награжденных матерей.

Как сообщили в ведомстве, с 1 июля 2023 года размер социального пособия, выплачиваемого из республиканского бюджета матерям, награждённым подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющим звание "Мать-героиня", то есть родившим и воспитавшим семь и более детей, будет повышен до 7,4 МРП (в 2023 году – 25 530 тенге). Соответствующая норма предусмотрена в Социальном кодексе РК.

Социальный кодекс РК, разработанный Минтруда и соцзащиты населения, консолидировал девять законов и направлен на укрепление правовых основ развития системы социального обеспечения и усиление адресности мер социальной поддержки граждан.

Одной из новелл документа является введение нового понятия – "Награжденные матери". Этот статус будет присваиваться женщинам, награждённым подвесками "Күміс алқа, "Алтын алқа", или ранее получившим звание "Мать-героиня", награждённым орденами "Материнская слава" I и II степеней.

Необходимо отметить, что получателям пособия по состоянию на 1 июля 2023 года повышение размера будет осуществляться автоматически на основании сведений, имеющихся в информационных системах государственных органов.