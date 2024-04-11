Ризабек Айтмухан проиграл финальную схватку на чемпионате Азии по вольной борьбе
Сегодня, 20:17
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Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
136Фото: olympic.kz
Казахстанец Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.
В финале весовой категории до 97 килограммов ему противостоял чемпион мира Ахмед Тажудинов из Бахрейна.
Схватка завершилась победой Тажудинова со счетом 4:2.
В НОК отметили, что Тажудинов выигрывал ЧМ в 2023 году. Тогда же Айтмухан стал чемпионом, но в весе до 92 килограммов.
Напомним, в Бишкеке на пьедестал поднялся Мейрамбек Картбай, ставший третьим в весе до 57 килограммов.
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