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Мейрамбек Картбай стал призёром чемпионата Азии по борьбе

Сегодня, 17:41
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olympic.kz Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Мейрамбек Картбай стал бронзовым призёром чемпионата Азии в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

Он выиграл схватку за третье место в весовой категории до 57 килограммов. Его соперником был китайский борец Ли Вэйцзюй.

Казахстанец уверенно провёл схватку, владел преимуществом и одержал итоговую победу со счётом 7:2.

Напомним, сегодня в финале выступит Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов), а Азамат Омуржанов поборется за "бронзу" в весе до 79 килограммов.

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