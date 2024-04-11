Мейрамбек Картбай стал призёром чемпионата Азии по борьбе

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Мейрамбек Картбай стал бронзовым призёром чемпионата Азии в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

Он выиграл схватку за третье место в весовой категории до 57 килограммов. Его соперником был китайский борец Ли Вэйцзюй.

Казахстанец уверенно провёл схватку, владел преимуществом и одержал итоговую победу со счётом 7:2.

Напомним, сегодня в финале выступит Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов), а Азамат Омуржанов поборется за "бронзу" в весе до 79 килограммов.