Rixos Aktau выставили штраф более 3 млн тенге

Завершена проверка в отношении гостиничного комплекса Rixos Water World Aktau, допустившего сброс сточных вод в озеро Караколь в Мангистауской области. Об этом сообщили в Минэкологии, передаёт BaigeNews.kz.

"Проверка, проведённая экологической инспекцией, показала, что гостиничным комплексом допущены нарушения в части эксплуатации и использования неисправных сооружений для очистки сточных вод. В результате допущены превышения нормативов эмиссий в окружающую среду. За данные нарушения организации предъявлен административный штраф в размере более трёх миллионов тенге, который взыскан в сокращённом порядке", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, выдано предписание о необходимости приостановки сброса сточных вод в озеро Караколь до доведения степени очистки в соответствии с разрешёнными нормативами предельно-допустимых концентраций, либо отвода сточных вод в городские канализационные сети.

Отель подключили к сетям городской канализации, а трубопровод, отводящий очищенные сточные воды на озеро Караколь, демонтировали.

Напомним, против отеля Rixos возбудили два дела в Актау за сбросы в озеро Караколь. Позже отель предоставил видеозапись с демонтажом трубы, которая вела в озеро Караколь.