Рисковали жизнью в мороз: восстановивших водоснабжение водолазов наградили в Атырау

Аким Атырауской области Серик Шапкенов наградил водолазов, рисковавших своей жизнью в морозный день, чтобы очистистить ото льда насосные станции водоочистных сооружений города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

"В каждой профессии есть свои радости и трудности. Особенно непросто, когда сталкиваешься с непредвиденными чрезвычайными ситуациями. Благодаря вашей смелости и профессионализму вы заслужили уважение и признание. То, что сделано для блага наших горожан, никогда не забудется. Герои - простые люди. Ваши действия при создавшейся чрезвычайной ситуации – пример для молодого поколения. Желаю вам всегда оставаться профессионалами на вашем поприще", – сказал Серик Шапкенов.

Напомним, 9 декабря коммунальщикам пришлось временно приостановить подачу воды в Атырау. Причиной стало образование шуги на реке Урал. Водолазы КГП "Атырау облысы Су Арнасы" и гидротехнической компании в этот день, проявив самоотверженность, очистили трубы, расположенные под водой, ото льда. В результате население региона в течение суток было полностью обеспечено водой.

На встрече аким области вручил благодарственные письма от министра водного хозяйства и ирригации РК и акима области героям за их мастерство и профессионализм при проведении подводно-технических работ.

Всего было отмечено 12 специалистов, среди которых водолазы, слесари и инженеры.

Отмечается, что для того, чтобы обеспечить растущие объёмы водопотребления в Атырау разработан проект плавучей насосной станции мощностью 180 кубометров в сутки. В настоящее время запланировано направить ПСД на государственную экспертизу. Строительные работы запланированы на 2024-2025 годы.