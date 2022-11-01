Риски выше успеха: Почему бизнес не хочет идти в науку, обсудили в НПП "Атамекен"

Фото: Пресс-службы НПП "Атамекен"

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" совместно с акционерным обществом "Фонд науки" провели в Астане встречу представителей бизнеса и учёных. Участники презентовали 15 научных проектов. В случае успешной коллаборации с бизнесом они смогут претендовать на государственный грант, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: пресс-служба НПП "Атамекен"

Открывая мероприятие, председатель НПП "Атамекен" Раимбек Баталов отметил, что в стране появился больший интерес к научным проектам.

"Последние несколько лет я много уделял времени научным проектам, встречался с учёными. Могу сказать, что ситуация кардинально поменялась по сравнению с тем, что было 15-20 лет назад. Раньше была полная оторванность науки и бизнеса друг от друга. Сейчас же учёные реально понимают, что такое бизнес-модель, коммерциализация. В Казахстане есть научные проекты, которые могут заинтересовать бизнес и мотивировать его потратить средства", - сказал Баталов.

По его словам, в Казахстане есть проблемные вопросы, для которых необходимо создание научных проектов. Так, например, это дефицит саженцев в лесных хозяйствах и отсутствие необходимого количества питомников.

"Как раз бизнес и наука могли бы совместно сделать эту работу", - сказал Баталов.

Фото: пресс-лужба НПП "Атамекен"

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что в стране большой популярностью пользуются IT-проекты. Бизнес пока с осторожностью вкладывается в науку.

"Инвесторы к научным проектам относятся с опаской. Больше рисков и процентов успешности намного ниже. Наука – вещь сложная…"

Для популяризации научных проектов в Министерстве будут их поддерживать по модели IT-стартапов, сообщил Саясат Нурбек.

Фото: пресс-служба НПП "Атамекен"

Директор департамента по инвестициям и новым проектам "Фонда науки" Курмангазы Омаров также отмечает, что учёным трудно найти инвесторов для своих проектов. Им непросто показать коммерческую привлекательность разработок. Поэтому в "Фонде науки" помогают им искать бизнес-партнёров, привлекают бизнес-тренеров.

"Они помогают раскрыть им финансовую модель проектов. Для одного проекта мы рекомендуем привлечь несколько бизнесменов. Это нужно для того, чтобы риски не были высоки. А чтобы они на выгодных условиях коммерциализировали результаты своей деятельности, учёным предлагают заключать передачу прав объектов интеллектуальной собственности или принять участие в конкурсе по линии "Фонда науки" и выиграть грант", - рассказал Омаров.

Для участия в презентации были отобраны 15 лучших проектов: медицина, АПК, обрабатывающая промышленность и другое. Один из них представил Медицинский университет Семея. Разработчики продемонтрировали универсальные хирургические ранорасширители. По их словам, в Казахстане сейчас практически нет собственного производства медицинского инвентаря.

"Эти универсальные ранорасширители предствляют собой два набора, один для традиционных инстурментов. Другой для малого доступа. Они позвлоляют произвести операцию из маленькго разреза. Используя их, дополнительных ассистентов не нужно будет", - рассказал профессор, доктор наук, ассистент кафедры Медицинского университета Семея Саматбек Абдрахманов.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Преподаватель "Назарбаев Университета" Джамбул Прашан представил проект по реалибитации с использованием технологии экзоскелета. Разработка проекта началась ещё в 2007 году, когда он работал в университете Окленда в Новой Зеландии. С ним Джамбул Прашан выиграл несколько научных грантов. После переезда в Казахстан работа над проектом продолжалась.