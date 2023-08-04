Риски для людей из-за горящей скважины на месторождении в Мангистау отсутствуют - МЭПР РК

Риски для людей вблизи месторождения "Каратурун Южный" в Мангистауской области, где горит скважина №303, отсутствуют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

"Специалисты тщательно оценивают ситуацию и подтверждают, что на данный момент риски для населения отсутствуют. Кроме того, проводятся регулярные замеры атмосферного воздуха. Месторождение находится на значительном расстоянии от населенных пунктов: 350 километров от Актау и 70 километров от ближайшего населенного пункта Шебир", - сообщили в Минэкологии.

В МЭПР РК пояснили, что ликвидация аварии на скважине №303 представляет собой сложную техническую задачу из-за горения фонтанирующего газа и других условий.

"После детального анализа, было принято решение о бурении наклонно-направленной скважины №305 для облегчения давления на горящую скважину №303", - указывается в информации.

В министерстве также рассказали, что после возгорания 9 июня 2023 года на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области, были мобилизованы все доступные ресурсы.

"Для управления ликвидацией последствий был создан штаб в составе руководства ТОО "Бузачи Нефть", Мангистауского филиала "АкБерен" профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, ТОО "Противопожарная службы&Fare Safety" и других компаний. Для определения причин аварии создана специальная комиссия под руководством департамента комитета промышленной безопасности МЧС. Также, в ходе консультаций с международными компаниями Halliburton и Schlumberger были рассмотрены различные подходы к устранению аварии", - отметили в Минэкологии.

Следует отметить, что исследования на месторождении проводит компания "Бузачи Нефть".