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cdnstatic.rg.ru Вчера, 09:34
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Фото: cdnstatic.rg.ru

Рис, рожки и мука подорожали за неделю в Казахстане

За прошедшую неделю стоимость социально значимых продуктов выросла на 0,2 процента, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра. Накануне под председательством министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.

По данным Минторговли, наибольший рост показали следующие продукты: рожки (+2,1 процента), рис, масло подсолнечное и соль (+1,3 процента), мука, творог и сахар (+0,6 процента). Отмечается также, что снизились цены на овощи: лук (-4,6 процента), картофель (-1,8 процента), капуста (-1,7 процента) и морковь (-1,5 процента).

Председатель Комитета торговли министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев поднял вопрос о необходимости усиления работы действующих в областях комиссий и мониторинговых групп по торговой надбавке. По его словам, нужно пересмотреть подходы в работе региональных комиссий, чтобы они могли сконцентрироваться на своей основной задаче — выявлении излишних посредников, которые имеют прямое влияние на ценообразование продуктов питания.

Заслушав информацию акимов, министерства сельского хозяйства о ситуации с обеспеченностью в стране основными продуктами питания, Серик Жумангарин обозначил основные задачи на предстоящий период.

"Мы провели серию встреч с ассоциациями основных производителей социально значимых продуктов питания, будем пересматривать схему финансирования и распределения оборотных средств, по пяти наименованиям СЗПТ планируем перейти на схемы контрактации напрямую с производителями. Наша задача не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания. Главное — обеспечить полный контроль, и в том числе за деятельностью региональных комиссий. Создание региональных комиссий по выявлению посредников — это поручение главы государства. Нужно усилить их работу за счёт ресурсов региональных подразделений министерства торговли и интеграции. Поручаю провести эту работу Комитету торговли", — сказал глава Минторговли.

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#продукты #министерство торговли и интеграции РК #Жумангарин
Вчера, 09:34
498
Журналист

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