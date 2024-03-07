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Римма Волосенко выбыла из борьбы за олимпийскую лицензию на турнире в Италии

Сегодня, 19:37
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
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Фото: olympic.kz

Казахстанка Римма Волосенко остановилась в шаге от полуфинала лицензионного турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 60 килограммов она не смогла победить Мирославу Единакову из Словакии.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу сопернице.

Ранее выступление на турнире завершила Жайна Шекербекова.

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