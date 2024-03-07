Римма Волосенко выбыла из борьбы за олимпийскую лицензию на турнире в Италии
Сегодня, 19:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:37Сегодня, 19:37
55Фото: olympic.kz
Казахстанка Римма Волосенко остановилась в шаге от полуфинала лицензионного турнира по боксу в Бусто-Арсицио (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В четвертьфинале в весовой категории до 60 килограммов она не смогла победить Мирославу Единакову из Словакии.
Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу сопернице.
Ранее выступление на турнире завершила Жайна Шекербекова.
Самое читаемое
- Племянника миллиардера Утемуратова осудили на пять лет в Казахстане
- Где Сатпаевы, Есеновы, Маргуланы? – мажилисмен возмутился поддержкой учёных в Казахстане
- Как обманывают казахстанских покупателей, рассказал мажилисмен
- Какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом, рассказали в Минфине
- Избитый в Караганде водитель скорой помощи подал иск