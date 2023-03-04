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Риддер из-за непогоды остался без света
Вечером, 3 марта в Риддере разыгралась непогода — сильный ветер с дождем. Порывы были настолько сильными, что по словам риддерцев, буквально сбивали с ног, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.
Жители сообщили, что на некоторых домах местами повредило кровлю. Например, в доме на улице Клинка, 9А. На улице Тохтарова, 5 и на некоторых других домах по городу сорвало листы металлической кровли. Сегодня утром директор Дворца Культуры Алмас Максут подтвердил, что из-за непогоды немного пострадала и крыша ДК.
Но шквалистый ветер принес и другие неприятности. В нескольких районах города оборвало провода линии электропередач. Сразу несколько сотен абонентов остались без света. На отсутствие электроэнергии вечером 3 марта пожаловались жители проспекта Независимости, улиц Семеновой, Гагарина, Островского, Чапаева и других. Отключился свет и в Первом, Шестом и Седьмом районах, на 94 квартале, в районе ВГСЧ, ДОСААФ и в других местах. В микрорайоне "Геолог" риддерцы сняли на видео, как искрят провода. Горожане опасались, что сгорят электроприборы.
Бригады риддерского РЭС сразу принялись устранять последствия аварийных отключений. Представители предприятия сообщили, что были отключены пять линий электропередач по шесть киловольт, все бригады РЭС задействованы на восстановлении подачи электроэнергии.
Если на некоторых улицах, например, в центре города, света не было только два часа, потом его дали, то в некоторых других районах города, например, в Седьмом районе по четной стороне, в Первом районе, в микрорайоне Совхозном, на 94 квартале, в Шахтерском поселке электричества нет со вчерашнего дня.
В РЭС сообщили, что бригады электриков работали до двух часов ночи и сегодня они работают с 7 утра. Также в помощь риддерским бригадам выехали электрики из Усть-Каменогорска. Аким города Дмитрий Горьковой также просит жителей отнестись к ситуации с пониманием, бригады работают, на восстановление линий нужно время. Постепенно свет дадут всем.
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