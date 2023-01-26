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inform.kz Сегодня, 17:37
60
Сегодня, 17:37
60
Фото: inform.kz

Результаты космического мониторинга казахстанцы могут увидеть на специальном сайте - МЦРИАП

Председатель правления АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" отчитался о работе системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и рассказал о том, как казахстанцы могут воспользоваться результатами этого мониторинга, передаёт BaigeNews.kz.

Компания 17 лет работает в космической отрасли и является национальным оператором ДЗЗ.

"Создана и успешно эксплуатируется космическая система дистанционного зондирования Земли, осуществляется планирование съёмок и обработка заказов клиентов, круглосуточный мониторинг, созданы и введены в эксплуатацию геопорталы для государственных органов, на этапе ввода в промышленную эксплуатацию находится сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов", - сообщил Айдын Аимбетов. 

На основе накопленных данных реализуют ряд важных проектов:

  • Платформа мониторинга рационального использования земель JerInSpectr;
  • Единая платформа недропользования Minerals.gov.kz;
  • Онлайн платформа Sunkarsat;
  • Центр гис-компетенции;
  • Геосервисы для проведения космического мониторинга отраслей экономики (ЧС, ТБО, лесной фонд и другие);
  • Наземный экспериментальный комплекс SPACENOMAD.

Гражданам результаты космического мониторинга доступны на сайте gharysh.kz. 

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#космос #МЦРИАП
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:37
60
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