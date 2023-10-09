Резкое изменение погоды прогнозируют в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части республики ожидается быстрая смена барических образований – ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), на юге дожди, усиление ветра. На северо-западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируются туман, гололёд", - сказано в сообщении.

Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха на западе, северо-западе, севере, в центре страны ночью до минус пяти градусов.