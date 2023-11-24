Режиссёр "Айки" снимет историческую драму о Туркестане

Российский режиссер Сергей Дворцевой намерен снять историческую киноленту о Туркестане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он рассказал на встрече с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды. К слову, Сергей Дворцевой — уроженец Шымкента. На встрече он рассказал, что хочет снять историческую киноленту в жанре приключенческой драмы, основанную на реальных событиях.

Ожидается, что в фильме примут участие зарубежные артисты и кинозвезды Казахстана. Сценарий пока держится в секрете. В фильме покажут ряд исторических личностей. Некоторые эпизоды картины будут сняты в Туркестане и Карнаке, рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Режиссер фильма "Айка", в котором главную роль исполнила актриса Самал Еслямова и завоевала победу в номинации "Лучшая женская роль" на Каннском кинофестивале, поделился творческими планами.

"Это будет очень большая работа. Ведётся подготовка к мегапроекту. Кастинг пройдёт и в Казахстане. Эта тема очень важна для меня, близка мне. Последние восемь месяцев я изучаю исторические факты, знакомлюсь с источниками. Я вдохновлён. Это будет уникальное произведение, которое не затеряется в архивах через два-три года, а сохранится надолго", — сказал Сергей Дворцевой.

Кинорежиссер подчеркнул, что он готов внести свой вклад в развитие казахстанского кинематографа.

Глава региона выразил благодарность кинорежиссеру Сергею Дворцевому за вклад в развитие кинематографической отрасли страны и её популяризацию на мировом уровне. Он отметил, что инициатива по популяризации истории будет поддержана. Глава региона пожелал Сергею Дворцовому успехов в реализации творческих планов.

В Казахстане в 2024 году американо-грузинская компания планирует начать съёмки кинофильма. В основе сюжета история девушки-наездницы, первой в мире победительницы в мужских скачках.