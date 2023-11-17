Голливуд снимет кино в Казахстане

В Казахстане в 2024 году американо-грузинская компания планирует начать съёмки кинофильма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Американская компания Wonderhill Studios создаёт совместное предприятие с грузинскими партнёрами. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан в городе Цинандали.

Первый совместный художественный фильм снимут в Казахстане и США. В основе сюжета история девушки-наездницы, первой в мире победительницы в мужских скачках.

"Я был в Астане, путешествовал по Казахстану, беседовал с местными жителями. От них я узнал о традициях и церемониях, и это всё было так восхитительно и богато, что дало мне все нужные материалы для написания истории. Богатство культуры Казахстана меня впечатлило. Традиция скачек, ценности людей – я подумал, что эту историю мы можем показать в США, и это понравится американцам. Они действительно полюбят историю победы казашки, участвующей в гонках в Америке", - говорит сценарист Том Тичолз.

Сценарий фильма уже готов, идёт подбор актёров. Главную роль сыграет казахстанская актриса Аянат Ксенбай. Зрителям она известна по фильмам "Кочевник" и "Молитва Лейлы". Девушка с детства сидит в седле.