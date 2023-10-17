Режим ЧС пришлось ввести костанайским властям, чтобы достроить сельский водопровод

На беспрецедентные меры районный акимат пошел после того, как подрядчик затянул сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Село Московское Костанайского района от областного центра находится всего в 40 километрах, но центрального водоснабжения здесь нет. В посёлке живёт полторы тысячи человек, и масштабный проект, который бы приблизил их к благам цивилизации, они ждут давно, передаёт BaigeNews.kz.

Сельчанка Гаухар Кенес воспитывает троих детей. Воды в её доме нет, поэтому она вынуждена брать её у соседей, которые пробурили скважину у себя во дворе.

"Договорились с соседями, что будем набирать фляги у них. А что ещё делать? Надо ведь готовить и стирать на троих детей. Люди относятся с пониманием, плачу за воду им чисто символическую сумму. В среднем в месяц выходит 300 тенге, но оплачиваю один раз в несколько месяцев, даю одну-две тысячи тенге за пользование соседской водой", - рассказала женщина.

Набрать воду для питья – ещё полбеды. А самая большая проблема – напоить скот и полить летом огород. Те, у кого нет колодцев, возят воду бочками и флягами отовсюду, где есть возможность. Так приходится делать и сельчанину Юрию Решетову. Он ездит за водой на другой край Московского.

"Ежемесячно плачу по 500 тенге, чтобы набрать воды. Не все могут позволить себе устроить скважину, на это требуется 300 тысяч тенге. Другого выхода нет, как таскали на себе тяжести всю жизнь, так и продолжаем таскать. Водопровод только и делают, что обещают. Работы не двигаются", - сообщил мужчина.

Исламгали Бейсенов живёт в Московском более 40 лет. Говорит, что в селе была скважина возле школы, оттуда люди набирали воду, чтобы поить скот. Сейчас им приходится ходить по соседям. Намучившись, мужчина провёл скважину в дом.

"У меня вода хорошая, для питья пригодна. У соседей солёная вода, подходит только для полива огорода. Поэтому людям очень сложно. Они ходят с этими флягами туда-сюда. Третий год обещают провести центральное водоснабжение, да вот толку нет. Эту программу по водоснабжению нужно довести до конца", - считает мужчина.

В 2018 году сельчане впервые услышали твёрдые обещания, что воде на селе быть. Тогда местные власти разработали проектно-сметную документацию на водопровод. Обошёлся он бюджету в 859 миллионов тенге. Определили подрядчика, тендер выиграла фирма из Восточно-Казахстанской области. Проложить трубы и подвести коммуникации к домам она должна была в июле этого года. Но вода в кранах сельчан так и не появилась. Зато глубоких траншей и незакрытых колодцев, оставшихся после того, как подрядчик приступил к работам в 2021 году, хоть отбавляй.

"Немало случаев было по весне, что скот тонул в этих траншеях, столько фотографий скидывали в общую сельскую группу в WhatsApp. Много было случаев, что и дети не могли нормально пройти, ноги полностью вязли в грязи. А ещё автомобили в эти ямы попадают, потому что дорога по краям траншей обваливается. Кому это все потом ремонтировать? Конечно нам, владельцам", - сетует сельчанка Ольга Федорович.

Недовольные жители Московского не раз жаловались местным властям и требовали довести проект до ума. В этот раз написали в акимат обращение, потому что сил терпеть отсутствие воды и непролазную грязь из-за разрытых траншей уже нет. Подписали бумагу 55 человек.

В акимате Костанайского района, увидев настроение сельчан и взвесив все риски незавершения многострадального объекта, решились на крайние меры.

10 октября в Московском сельском округе была официально объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Акимат объяснил свое решение, дословно, "нарушением условий жизнедеятельности местного населения".

Глава района Берик Танжариков обрисовал журналистам ситуацию: строительно-монтажные работы по водоснабжению посёлка ведутся уже три года. Первые два из них подрядчик работал, осваивал ежегодно около 250-300 миллионов тенге. Но в этом году из оставшихся 250 миллионов выполнил запланированный объём только на 18 миллионов тенге.

Четыре месяца на объекте фирма толком не работала, максимум здесь находились пару человек. Даже не специалисту понятно, что такими скромными силами с многомиллионным проектом не справиться. Берик Танжариков говорит, что глава подрядной компании дважды приходил к нему на приём, а свое бездействие объяснял отсутствием финансов для строительства. По закону он должен реализовывать проект за счёт собственных средств, а государство оплачивает ему по актам выполненных работ.

В июле этого года акиму области Кумару Аксакалову подрядчик сообщил, что не может дальше заниматься объектом, потому что у него арестованы счета. Арест со счетов сняли, только вот это никак не решило ситуацию. Строительный сезон тем временем подходил к завершению.

"Меры по завершению и запуску водопровода нужно было принимать в срочном порядке. Потому что зимой скважины, которые есть у сельчан, покрываются илом, замерзают, есть проблема с поступлением воды. И более 500 дворов в селе Московском могут остаться без неё. А на постоянной основе обеспечивать жителей подвозной водой мы не можем. Поэтому было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, куда были включены, помимо представителей местного исполнительного органа, сотрудники органов ЧС, члены общественного совета, депутаты районного маслихата и жители Московского сельского округа. Общим решением был объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера", - сообщил аким района Берик Танжариков.

Если бы режим ЧС не ввели, проект имел реальные шансы перейти на следующий год. То есть вода бы появилась в домах сельчан не раньше, чем через девять месяцев. Проектно-сметная документация датируется 2018 годом, в оперативном порядке провести конкурсные процедуры и определить нового подрядчика было бы не возможно. В таком случае требовалась бы корректировка проекта. Кроме того, ещё нужно в судебном порядке признать прежнего подрядчика недобросовестным поставщиком на госзакупках. И не известно, сколько воды бы ещё утекло, прежде чем она появилась в домах жителей Московского.

"Это очень долгая процедура. Поэтому мы и прибегли к механизму объявления режима чрезвычайной ситуации. В данный момент важно провести техническое обследование объекта и сделать аудит выполненных подрядчиком работ. Чтобы вообще понять, сколько всего сделано и какого качества. На все процедуры нам потребуется порядка 10 дней", - отметил Танжариков.

В акимате подчеркнули, что дополнительных средств бюджет выделять не планирует. Новый подрядчик будет работать на оставшуюся неосвоенную сумму. Строительная компания уже даже нашлась и приступила к завершению объекта. А вот прежнего подрядчика ждут суды за срыв сроков ввода водопровода в эксплуатацию. Если будут претензии по качеству, то это дополнительные штрафные санкции. В районном акимате даже пригрозили подключить к делу правоохранительные органы.