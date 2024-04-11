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Режим ЧС объявлен в Атбасаре: эвакуировано 111 человек

Сегодня, 14:50
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
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Фото: gov.kz

В районе Атбасар Акмолинской области объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера. В населенном пункте помощь жителям оказывают спасатели МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"Эвакуировано 111 человек, из них 25 детей. Задействовано 411 человек личного состава и более 60 техники местных исполнительных органов и гражданской защиты.

Подтоплено предварительно более 100 домов и 1 школа, под угрозой подтопления находятся около 200 домов и 2 школ", - говорится в сообщении.

Противопаводковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, в связи с повышением уровня воды в реке Жабай произошло подтопление домов в Атбасаре Акмолинской области. В связи с этим, в городе началась незамедлительная эвакуация местного населения.

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