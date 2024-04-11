Режим ЧС объявлен в Атбасаре: эвакуировано 111 человек

В районе Атбасар Акмолинской области объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера. В населенном пункте помощь жителям оказывают спасатели МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"Эвакуировано 111 человек, из них 25 детей. Задействовано 411 человек личного состава и более 60 техники местных исполнительных органов и гражданской защиты.

Подтоплено предварительно более 100 домов и 1 школа, под угрозой подтопления находятся около 200 домов и 2 школ", - говорится в сообщении.