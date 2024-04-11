В Атбасаре началась эвакуация жителей частного сектора

В связи с повышением уровня воды в реке Жабай произошло подтопление домов в Атбасаре Акмолинской области. В связи с этим, в городе началась незамедлительная эвакуация местного населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В связи с переливом на нескольких участках тела земляного вала в г.Атбасар, по причине поднятия уровня реки Жабай до отметки 5.8м (критический уровень 4.45м), проводятся противопаводковые мероприятия и эвакуация населения подтопленных территорий.

"Незамедлительно были включены все системы оповещения. В настоящий момент с помощью мотопомп проводится откачка талых вод. Задействовано более 400 человек и 100 единиц техники государственный системы гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Аким Атбасарского района Аманбек Калжанов обратился к жителям в связи с объявлением чрезвычайной паводковой ситуацией в районе.