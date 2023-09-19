Режим ЧС готовы ввести в нескольких регионах Казахстана

На расширенном заседании комитета по аграрным вопросам в мажилисе обсудили сложную ситуацию в сельском хозяйстве, сложившуюся из-за неблагоприятных климатических условий. Министерство по чрезвычайным ситуациям выразило готовность объявить режим ЧС в некоторых регионах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Согласно Правилам осуществления государственного учёта ЧС природного и техногенного характера засуха относится к ЧС природного характера. По информации акимата Павлодарской области, в течение вегетационного сезона 2023 года отмечался дефицит осадков, что привело к почвенной засухе в четырёх районах: Успенский, Железинский, Щербактинский и Актогайский. В свою очередь, министерство по чрезвычайным ситуациям готово рассмотреть вопрос объявления ЧС регионального масштаба при внесении соответствующих материалов акиматами и министерства экологии и природных ресурсов", - сказал вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов.
Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в Жамбылской области. Из-за засухи в шести районах региона (Байзакском, Жамбылском, Турар Рыскулова, Меркенском, Кордайском и Таласском) распоряжением премьер-министра была объявлена чрезвычайная ситуация.
"По проливным дождям: согласно информации РГП "Казгидромет" в период с 1 по 18 сентября количество выпавших осадков составило в Акмолинской области – 16-79 мм, в Костанайской – 13-67 мм, в СКО – 20-70 мм. Согласно Правил осуществления госучёта ЧС, метеорологические явления, в том числе сильный дождь (ливень), а также заболевание и гибель растений относится к ЧС природного характера. Здесь мы тоже готовы оказать содействие в объявлении ЧС регионального масштаба, при внесении соответствующего пакета документов", - добавил он.