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Фото: Baigenews.kz Сегодня, 12:19
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Фото: Фото: Baigenews.kz

"Резервы есть" – глава Минацэкономики о бюджете на выборы

Министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал вопрос о бюджете на внечеоредные выборы, передает Baigenews.kz. В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента этой осенью.

"У меня прогноза нет (на бюджет – Прим. ред.), потому что нам нужно будет внести бюджетную заявку от уполномоченного администратора - ЦИК, и Минфин будет рассматривать.

Всё будет считаться и будет рассматриваться. В целом пока планируется использование гарантированного трансферта, проект соответствующего закона внесён в парламент", – сказал министр.

Он отметил, что в резерве правительства есть деньги на проведение инициатив Президента. 

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#Бюджет #выборы президента #послание 2022
Сегодня, 12:19
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Зарина Козова Журналист

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