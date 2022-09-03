"Резервы есть" – глава Минацэкономики о бюджете на выборы

Министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал вопрос о бюджете на внечеоредные выборы, передает Baigenews.kz. В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента этой осенью.

"У меня прогноза нет (на бюджет – Прим. ред.), потому что нам нужно будет внести бюджетную заявку от уполномоченного администратора - ЦИК, и Минфин будет рассматривать.

Всё будет считаться и будет рассматриваться. В целом пока планируется использование гарантированного трансферта, проект соответствующего закона внесён в парламент", – сказал министр.