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cronos.asia Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42
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Фото: cronos.asia

Рейсы FlyArystan задерживают из-за столкновения с птицами

Вылет сразу двух рейсов FlyArystan задержали из-за столкновений бортов с птицами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. 

"23 мая в связи со столкновением с птицами будут задержаны рейсы КС7362 Туркестан - Астана (время вылета изменено на 10:20) и КС7342 Костанай - Астана (время вылета изменено на 19:05)", - говорится в сообщении.

Напомним, что столкновение с птицами является одной из самых частых причин задержки авиарейсов в Казахстане. При этом за девять месяцев 2022 года самолёты столкнулись с пернатыми 46 раз.

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Сегодня, 11:42
452
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