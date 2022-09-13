46 столкновений самолётов с птицами произошло в аэропортах РК с начала года

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С начала 2022 года в аэропортах Казахстана зарегистрировано 46 случаев столкновения самолетов с птицами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

При этом наиболее неблагоприятная орнитологическая обстановка наблюдается в аэропорту Алматы.

Как отмечает МИИР, в результате таких инцидентов авиакомпании несут издержки, связанные с ремонтом воздушных судов и задержками рейсов. Этот вопрос обсуждался на совещании с участием представителей отечественных авиакомпаний, аэропорта и акимата Алматы.

"По словам экспертов, столкновения с птицами носят сезонный характер, обусловленный миграционной активностью птиц весной и осенью, а также активностью в тёплый период года. Ежегодно максимальное количество столкновений приходится на июль или август. Полностью исключить столкновение птиц невозможно, но этот риск может быть минимизирован, считают в администрации", - отечается в пресс-релизе.

Так, при проведении сертификационных обследований и инспекционных проверок Авиационная администрация Казахстана проверяет аэропорты на предмет соблюдения эксплуатантами аэропортов требований законодательства. В частности, отпугивание птиц с применением пиротехнических средств, газовых пушек, биоакустических устройств, лазеров и прочих средств, а также уведомление диспетчеров по обслуживанию воздушного движения о перелётах птиц.

По итогам совещания представители местных исполнительных органов выразили готовность оказать содействие в решении озвученных проблем и оперативно наладить взаимодействие с аэропортом. Рекомендовано ускорить работу по ликвидации незаконных объектов, привлекающих птиц в районе аэропортов, и увеличить финансирование на эти цели.

"Работа в этом направлении ведётся. При этом сдерживающим фактором по ликвидации незаконных объектов является отсутствие соответствующего финансирования с бюджета", ­– отметили в акимате Алматы.