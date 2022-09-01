Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Революционным назвал Послание президента Серик Жумангарин
YouTube Сегодня, 14:00
143
Фото: YouTube

Революционным назвал Послание президента Серик Жумангарин

Революционным назвал Послание президента министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.

"Честно говоря, я считаю его революционным. То, что сегодня сказал президент, над этим ещё надо посидеть и хорошенько подумать", - сказал Серик Жумангарин в кулуарах совместного заседания палат парламента.

Он отметил, что готов системно работать для выравнивания ситуации в казахстанской экономике.

"Для меня это супер ответственность, то, что сейчас происходит. И большой вызов. Один человек никогда не решит. Самое главное, чего нам не хватает - нужна ясная торговая политика. Потому что вы же знаете, кораблю, который не знает, куда плыть, любой ветер попутный. Мы сейчас всеми этими вопросами будем заниматься. А по той ситуации критической, которая возникла в последнее время, я думаю, что на следующей неделе мы чёткие свои предложения дадим. И они будут приняты и поняты казахстанцами", - сказал он.

Серик Жумангарин положительно отозвался о коллегах по кабмину.

"Под руководством премьера собрана команда профессионалов, которая достойно решает все вызовы, которые до сегодняшнего момента были. Бывают, естественно, некоторые моменты, о которых глава государства говорил. Но они связаны не только с внутренними факторами. На нас сейчас, к сожалению, действует огромное количество внрешних факторов, которые мы должны учитывать. Я думаю, мы разберёмся со всеми этими проблемами", - пообещал недавно назначенный министр.

BaigeNews.kz вёл прямую трансляцию из кулуаров парламента после совместного заседания.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @baigenews

На совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана. Он объявил о внеочередных президентских выборах. 

 

 
 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#послание #Жумангарин #Токаев
Сегодня, 14:00
143
Жадра Жулмухаметова Журналист

Рекомендуем

Наверх