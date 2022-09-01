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Революционным назвал Послание президента Серик Жумангарин
Революционным назвал Послание президента министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.
"Честно говоря, я считаю его революционным. То, что сегодня сказал президент, над этим ещё надо посидеть и хорошенько подумать", - сказал Серик Жумангарин в кулуарах совместного заседания палат парламента.
Он отметил, что готов системно работать для выравнивания ситуации в казахстанской экономике.
"Для меня это супер ответственность, то, что сейчас происходит. И большой вызов. Один человек никогда не решит. Самое главное, чего нам не хватает - нужна ясная торговая политика. Потому что вы же знаете, кораблю, который не знает, куда плыть, любой ветер попутный. Мы сейчас всеми этими вопросами будем заниматься. А по той ситуации критической, которая возникла в последнее время, я думаю, что на следующей неделе мы чёткие свои предложения дадим. И они будут приняты и поняты казахстанцами", - сказал он.
Серик Жумангарин положительно отозвался о коллегах по кабмину.
"Под руководством премьера собрана команда профессионалов, которая достойно решает все вызовы, которые до сегодняшнего момента были. Бывают, естественно, некоторые моменты, о которых глава государства говорил. Но они связаны не только с внутренними факторами. На нас сейчас, к сожалению, действует огромное количество внрешних факторов, которые мы должны учитывать. Я думаю, мы разберёмся со всеми этими проблемами", - пообещал недавно назначенный министр.
BaigeNews.kz вёл прямую трансляцию из кулуаров парламента после совместного заседания.
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