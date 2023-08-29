Ревизию средств Фонда социального медстрахования проведут в Казахстане

В Казахстане планируют провести ревизию средств Фонда социального медицинского страхования. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Мы работаем вместе с фондом социального медицинского страхования и министерством здравоохранения, а также с министерством социального обеспечения. Оказывается, много случаев приписок. Человека, не получившего лечение, указывают как получившего. В последнее время увеличилось количество консультаций. Ранее объём консультаций не превышал 10 миллиардов тенге, сейчас он превышает 170 миллиардов тенге", - сказал Жамаубаев после заседания правительства.

Глава Минфина добавил, что количество получателей социальной помощи растёт с каждым годом.