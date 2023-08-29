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Ревизию средств Фонда социального медстрахования проведут в Казахстане

Сегодня, 22:48
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 22:48
Сегодня, 22:48
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Казахстане планируют провести ревизию средств Фонда социального медицинского страхования. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Мы работаем вместе с фондом социального медицинского страхования и министерством здравоохранения, а также с министерством социального обеспечения. Оказывается, много случаев приписок. Человека, не получившего лечение, указывают как получившего. В последнее время увеличилось количество консультаций. Ранее объём консультаций не превышал 10 миллиардов тенге, сейчас он превышает 170 миллиардов тенге", - сказал Жамаубаев после заседания правительства.

Глава Минфина добавил, что количество получателей социальной помощи растёт с каждым годом.

"Количество контингента растёт из года в год. Сейчас число пенсионеров достигает 2,4 миллиона человек. Ежегодно прибавляется 80-90 тысяч человек. Также растёт число людей, получающих пособия. Сейчас их 1,1 миллиона человек. Мы сделаем ревизию. Наша главная цель - эффективно использовать каждую монету", - заявил министр. 

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