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Республиканский турнир по киберспорту проходит в Кокшетау
Призовой фонд составляет три миллиона тенге.
В Кокшетау собрались лучшие киберспортивные команды Казахстана. Они борются за чемпионство в масштабном LAN Play-off турнира Cyber Punch по CS:GO. Турнир провдит организация Cyber Hub и Акмолинская федерация киберспорта, передаёт BaigeNews.kz.
Масштабное мероприятие по киберспорту проходит в Кокшетау впервые, как правило, такие соревнования организуют в крупных городах, таких как Астана и Алматы. Сильнейшие киберспортивные команды Казахстана собрались в двухдневном чемпионате на арене Bolashaq Saraiy из столицы, Алматы, Семея, Павлодара и других городов.
Фото: Асель Турар
Всего, по информации SMM-менеджера проекта Зарины Апачевой, на участие в республиканском турнире по CS:GO поступило более сотни заявок. Они прошли отбор, участвовали в четверть-, полуфинале, в настоящее время проходит финал. Четыре команды — четыре призовых места. В каждой из них по пять человек.
Стоит отметить, достойный призовой фонд — три миллиона тенге. Полтора миллиона — за первое место, 750 тысяч — за второе, по 450 и 300 тысяч — за третье и четвёртое места.
Фото: Асель Турар
Возрастных ограничений для участников нет, на данном турнире киберспортсменам в среднем от 12 до 30 лет.
"Ребята играют достаточно неплохо, у каждой из команд вполне солидный опыт участия в подобных соревнованиях. Наша задача – расширять горизонты подобных турниров, вовлекать в киберспорт как можно больше казахстанцев и в целом делать его более ярким, сильным и эффективным. К примеру, сегодня хотелось бы видеть больше зрителей. Одним словом, пока есть к чему стремиться", — прокомментировала Зарина Апачева.
Свою задачу в казахстанской организации по киберспорту Cyber Hub видят в развитии киберспорта в Казахстане, качественном проведении турниров.
"В Казахстане всего четыре тысячи киберспортсменов. А мы здесь, чтобы повысить эту статистику", — говорится на странице в Instagram.
Киберспортсмены участвуют в турнирах, которые проводятся через Интернет (онлайн-соревнования) или в компьютерных клубах (офлайн-, LAN-турниры). Онлайн-соревнования хороши тем, что игрок может участвовать в них, не выходя из дома, причём в нескольких соревнованиях одновременно. Проведение подобных масштабных турниров и развитие цифровых площадок для начинающих спортсменов поможет становлению киберспорта в Казахстане, уверены организаторы.
Отметим, киберспорт в Казахстане берет свое начало с участия сборной Казахстана на WCG 2002 в Сеуле в 2002 году. Другое значимое событие — создание первой киберспортивной команды k23 (Kazakhstan 2030) в 2004 году. Официальным видом спорта в Казахстане киберспорт признан в 2018-м.
Кубок Республики Казахстан, прошедший в марте прошлого года при поддержке QazaqСybersport Federation, стал первым в истории страны турниром по киберспорту, который вошел в единый календарь спортивных первенств на национальном уровне. Всего на участие в турнире подали заявки более двух тысяч участников, а призовой фонд составил 3,5 млн тенге.
На данный момент несколько киберспортивных команд по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и PUBG выступают на крупных турнирах.
В топ-5 киберспортивных государств входят США, Китай, Россия, Германия и Южная Корея.
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