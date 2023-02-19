Республиканский слёт сельских жителей организовала партия "Ауыл" в Таразе

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Слёт сельских жителей и кооперативов под лозунгом "Ауыл төрге шықсын!" организовал в Таразе штаб Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В мероприятии приняли участие председатель партии Али Бектаев, кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК, областных, городских и районных маслихатов, баллотирующиеся по партийным спискам и одномандатным округам, сельскохозяйственные кооперативы и сельчане.

Агитационная работа партии "Ауыл" началась со слёта кооперативов республики. Первое мероприятие было организовано в Жамбылском регионе, так как основой программы, позиции партии является поддержка, развитие села, решение социальных проблем сельского населения. Один из способов решения данных вопросов – развитие сельских кооперативов.





В этом контексте кооперативная модель, реализованная по поручению Президента в Жамбылской области, считается одной из лучших в Казахстане. За 2-3 года работы жамбылские кооперативы добились положительных результатов. Поэтому республиканское собрание, собравшее около двухсот делегатов, было созвано и проведено с участием членов каждого кооператива данной области, жителей каждого села.



Одной из отличительных особенностей мероприятия стало его проведение в национальном стиле. В Доме культуры, где проходило мероприятие, была организована выставка продукции кооперативов области. Председатель партии "Ауыл" Али Бектаев, кандидаты в Мажилис и маслихаты, ознакомились с продукцией кооперативов и дали свои оценки.

Кооперативы наглядно продемонстрировали на выставке проекты, направленные на увеличение доходов домашних хозяйств. На выставке была представлена сельхозтехника, приобретенная кооперативами. После ознакомления с сельскохозяйственными товарами началось собрание.



На совещании председатель партии Али Бектаев выступил с докладом "Ауыл төрге шықсын!", где раскрыл и определил основные направления и темы агитационной кампании.

"Первой инициативой партии "Ауыл" в Мажилисе будет полная отмена всех видов налогов (кроме социальных отчислений) для производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственных товаров, а также переработчиков. Также фермеров и кооперативов не должны тревожить вопросы реализации сельхозпродукции. Поэтому, партия добьется создания системы гарантированного закупа, в первую очередь со стороны квазигосударственного сектора", — сказал Али Бектаев.

Председатель партии также обратил внимание на то, что в предвыборной программе партии "Ауыл" много направлений, которые охватывают не только сельских жителей, но и городских.

"Продукты не растут на полках, на полках растут только цены. Мы делаем все возможное, чтобы вытеснить посредников с продовольственного рынка. Продукция, выращенная на полях и произведенная на перерабатывающих предприятиях, должна попадать прямо на полки. Мы должны максимально приблизить фермеров к крупным торговым центрам", — сказал председатель партии.

На слете также выступили Жигули Дайрабаев, кандидат от партии "Ауыл" на выборах Президента РК в 2022 году, известный журналист Анна Данченко, председатель Ассоциации производителей свеклы по Жамбылской области Саха Манатов и кандидаты в областные маслихаты.



В завершение встречи, аксакалы села дали "бата" кандидатам в казахской юрте и пожелали им удачно финишировать в этой политической гонке.