Решить проблему замкнутых этнических районов и кварталов поручил Токаев

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Способы предотвращения этнических конфликтов внутри страны предложил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, передаёт Baigenews.kz.

"За прошедший год представители Ассамблеи не раз выступали с заявлениями по резонансным случаям, неизменно продвигая прагматичную и консолидирующую позицию. Вы не просто часть общественного объединения, а настоящие полномочные представители идей мира и согласия. Вы всегда показываете пример рассудительности и дальновидности при обсуждении такой чувствительной темы, как межэтнические и межконфессиональные отношения", - сообщил президент.

По его словам, следуя этому подходу, граждане смогут противостоять любым попыткам внести раздор в обществе. Каждый гражданин должен смело отстаивать ценности единства и солидарности нашего народа как внутри страны, так и за рубежом, отметил глава государства.

"Хороший пример – челленджи в социальных сетях, в которых наши граждане разной этнической принадлежности говорят о сплоченности нашего народа, отсутствии дискриминации в стране. Радует, когда представители креативной индустрии и просто творческие люди создают контент, посвященный особой атмосфере дружбы и взаимопонимания в Казахстане, доброте и толерантности наших граждан. Такие песни, стихи, видеоролики всегда вызывают восторженную реакцию аудитории", - сказал Токаев.

Важно уделить пристальное внимание региональным различиям, культурным и другим факторам, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп, отметил президент. Последние конфликты происходили в основном в сельской местности.

"Следует принять действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности. На прошлой сессии я поручал серьезно заняться предотвращением образования замкнутых этнических районов и кварталов. На сегодня выработаны комплексные меры, расписаны планы работы. Теперь нужно обеспечить их качественную и своевременную реализацию, подкрепить необходимыми ресурсами. Необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов", - пояснил глава государства.

Нужно разъяснять людям проводимую государством политику в сфере межэтнических отношений, показывать бесчисленные примеры дружбы и солидарности наших граждан, подчеркнул президент. Очень важно обеспечить участие местных сообществ в деятельности Ассамблеи и ее общественных структур.