"Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны

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Касым-Жомарт Токаев высказался об идее переноса столицы из Алматы в Акмолу и выделил роль первого президента Нурсултана Назарбаева в этом деле, передаёт BaigeNews.kz. В Астане проходит форум городов-побратимов, посвященный 25-летнему юбилею столицы.

"Как известно, решение о переносе столицы далось непросто. Была проделана масштабная работа. Это был очень сложный для страны период: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям. В этот трудное время по инициативе первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Верховным Советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей независимого Казахстана. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения", - сказал Токаев.

Президент отметил, что решение о переносе столицы было важным и исторически своевременным.

"Безусловно, она в полной мере соответствует нашим национальным интересам. Поэтому нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в это дело. В Справедливом Казахстане нужно уметь отличать белое от черного, понимать, где истина, а где ложь, так как это напрямую влияет на будущее нашей страны. К формированию современного облика нашей столицы приложили руку такие всемирно известные архитекторы, как Кисё Курокава, Норман Фостер, Ренато Аркетти, Манфреди Николетти", - подчеркнул Глава государства.

Он также отметил, что Астана служит и площадкой межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, что подтверждают и проводимые здесь съезды лидеров мировых и традиционных религий. Столица Казахстана стала местом, объединяющим представителей различных конфессий.

"В свое время нашим почетным гостем был Папа Римский Иоанн Павел II, в прошлом году с визитом город посетил Папа Франциск. Они высоко оценили вклад нашей страны в укрепление мира и согласия, поддержали наши добрые начинания. Безусловно, это большая честь для нас. Таким образом, Астана сближает религии, объединяет духовных лидеров. Помимо этого, в столице было проведено множество зрелищных мероприятий, международных состязаний. Одним словом, есть все основания называть Астану колыбелью единства и процветания. Сегодня в столице есть улицы, носящие имена Алматы, Акмешит, Орынбор, Туркестан, Сауран, Сыганак, Сарайшык. Это служит ярким воплощением связи с историей нашей государственности. Астана – сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются самые важные решения. Уверен, так будет и впредь", - указал Токаев.

Президент уверен в будущем Астаны.

"Свыше 2000 компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр "Астана". Сегодня МФЦА привлек 8 миллиардов долларов инвестиций в нашу страну. Это хороший показатель. Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона", - считает Президент РК.

Отметим, что в рамках форума проходят международные сессии проходят с участием мэров и вице-мэров городов-побратимов (всего их 17 городов, из них 6 городов на уровне мэров (Рабат, Казань, Нусантара, Пензенская область, Омск, Бишкек), на уровне вице-мэров - 6 городов (Баку, Ашхабад, Минск, Душанбе, Бразилиа, Белград) и на разных уровнях - 5 городов (Москва, Сиянь, Ташкент, Томская область, ОГМВ), авторитетных экспертов из 15 стран мира, лидеров мирового бизнеса, финансовых институтов, государственных и научных деятелей, представителей неправительственных и международных организаций, местных и зарубежных СМИ.