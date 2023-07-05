В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов

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В Астане проходит форум городов-побратимов, посвященный 25-летнему юбилею столицы, передаёт BaigeNews.kz. Там выступил президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что возведение Астаны одно из самых значимых событий в истории независимого Казахстана.

"Четверть века назад столица была перенесена из белоснежных предгорий Алатау в бескрайние степи Сарыарки. На побережье Есиля был заложен фундамент нового города. В этом зале присутствуют бывшие акимы столицы, почетные граждане города, ветераны труда, деятели культуры, науки и спорта, ученые, педагоги, государственные служащие. Все они принимали активное участие в строительстве Астаны, ставшей оплотом Независимого Казахстана, внесли большой вклад в превращение провинциального советского городка в современный мегаполис. Выражаю вам искреннюю благодарность. Безусловно, возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории Независимого Казахстана", - сказал президент.

В рамках форума проходят международные сессии проходят с участием мэров и вице-мэров городов-побратимов (всего их 17 городов, из них 6 городов на уровне мэров (Рабат, Казань, Нусантара, Пензенская область, Омск, Бишкек), на уровне вице-мэров - 6 городов (Баку, Ашхабад, Минск, Душанбе, Бразилиа, Белград) и на разных уровнях - 5 городов (Москва, Сиянь, Ташкент, Томская область, ОГМВ), авторитетных экспертов из 15 стран мира, лидеров мирового бизнеса, финансовых институтов, государственных и научных деятелей, представителей неправительственных и международных организаций, местных и зарубежных СМИ.