Рэпера Ligalize сняли с рейса в аэропорту Астаны

Рэпера Ligalize, собиравшегося вылететь из Астаны в Будву (Черногория), сняли с рейса авиакомпании LOT, передаёт BaigeNews.kz.

"Друзья, меня не пустили в самолёт. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна. Концерт мы перенесём на более удачное для всех время (максимально скорое). Все билеты действительны", - написал музыкант в Instagram.