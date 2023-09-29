Рэпера Ligalize сняли с рейса в аэропорту Астаны
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
394Фото: instagram.com/ligalizemc
Рэпера Ligalize, собиравшегося вылететь из Астаны в Будву (Черногория), сняли с рейса авиакомпании LOT, передаёт BaigeNews.kz.
"Друзья, меня не пустили в самолёт. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна. Концерт мы перенесём на более удачное для всех время (максимально скорое). Все билеты действительны", - написал музыкант в Instagram.
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46-летнего Андрея Меньшикова (настоящее имя рэпера) общественники в России требуют признать иноагентом, они уже обратились в Генпрокуратуру.
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