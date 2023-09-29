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Рэпера Ligalize сняли с рейса в аэропорту Астаны

Сегодня, 17:13
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instagram.com/ligalizemc Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Фото: instagram.com/ligalizemc

Рэпера Ligalize, собиравшегося вылететь из Астаны в Будву (Черногория), сняли с рейса авиакомпании LOT, передаёт BaigeNews.kz.

"Друзья, меня не пустили в самолёт. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна.  Концерт мы перенесём на более удачное для всех время (максимально скорое). Все билеты действительны", - написал музыкант в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Лигалайз / Ligalize (@ligalizemc)

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