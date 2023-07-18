Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе завершили раньше срока

Фото: ТОО "ПНХЗ"

Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе завершили раньше запланированного срока, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на отдел по связям с общественностью ПНХЗ.

"ТОО "ПНХЗ" завершил ремонтные работы на двое суток раньше запланированного срока. Таким образом ТОО "ПНХЗ" возобновил переработку нефти после остановки на капитальный ремонт", — отметили на заводе.

Ранее сообщалось, что на плановую мощность ПНХЗ выйдет в течение двух недель.