Ремонт дороги от Атырау до Астархани завершится в 2024 году

До 2024 года планируют завершить ремонт участков автодороги Атырау – граница Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В ходе рабочего визита в Атыраускую область министр транспорта РК Марат Карабаев ознакомился с ведением ремонта на участках автодороги Атырау-Астрахань и посетил все три объекта.

Сейчас открыто движение по нижнему слою покрытия - на 166 из 217 километров. До конца года планируется обеспечить проезд по всему участку. Полное завершение проекта запланировано на 2024 год.

В ходе совещаний с АО "НК "Казавтожол", ТОО "Акжол курылыс", "Тодини", "СМС" министр подчеркнул, что руководство страны и Минтранспорта уделяет особое внимание проекту реконструкции дороги, поэтому попросил не снижать темпов строительства, чтобы успеть к запланированному сроку сдачи трассы в эксплуатацию.

Отмечается, что дорога на Астрахань выполняет функцию международного коридора и имеет важное значение.

Работа над проектом ведётся с 2019 года. Общая протяженность участка составляет 277 километров. В 2020 году введён в эксплуатацию участок №5 (от 833 до 853 километра), а в конце 2023 года планируется сдать участок №6 (от 853до 893 километра) протяженностью 40 километров. С 2020 года за счёт займа Европейского банка реконструкции и развития началась реализация второго этапа протяженностью 217 километров.