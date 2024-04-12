Ремонт 74 гидротехнических сооружений проведут в восьми регионах Казахстана

В Казахстане планируют провести ремонт 74 гидротехнических сооружений. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство провело очистку 200 километров ирригационных сетей для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля шести областей. Всего запланирована очистка более 500 километров. Она проводится в Алматинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетысу. Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в восьми регионах Казахстана: области Жетысу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО. Кроме того, идёт ремонт 110 водохозяйственных объектов для подготовки их к поливному сезону", - сообщила официальный представитель ведомства.

Что касается ситуации на водохранилищах, то она сообщила, что в Акмолинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 99 процентов. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Повышение нерегулируемого стока реки Жабай продолжается, поэтому есть паводки в Атбасаре Акмолинской области.

Сброс вод, поступающих в Астанинское водохранилище, производится в транзитном режиме. Пик паводка прошёл, идёт снижение приточности в водохранилище. Ведётся круглосуточный мониторинг.

Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100 процентов, половодье продолжается.

"К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1038 сантиметров, за сутки он вырос на 144 сантиметра. Обстановка в регионе остаётся напряжённой. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97 процентов. Обстановка в регионе стабильна. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 80 процентов", - сказала Молдир Абдуалиева.

По её словам, в области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 97 процентов. В регионе начался период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу производятся природоохранные попуски.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырёх крупных водохранилищ составляет 72 процента. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, ещё не дошла до границ Казахстана. Прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области четыре крупных водохранилища полны. Пик паводка в регионе прошёл. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92 процента, пик паводка прошёл. Каратомарское водохранилище работает в транзитном режиме.

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства и двухчасовой мониторинг.