Рекордный рост за 10 лет: стоимость муки за год взлетела почти на 45 процентов в Казахстане

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Цены на муку в Казахстане по итогам октября 2022 года выросли на рекордные 41,3 процента с начала года и на 44,3 процента по сравнению с октябрём 2021 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

За месяц цены на муку увеличились на 1,2 процента. В целом за январь–октябрь 2022 года среднемесячный рост цен на муку составил 3,5 процента. Для сравнения: за период с 2011-го по 2021 год среднемесячное удорожание в секторе составляло лишь 0,8 процента.

"В текущем году был отмечен рекордный месячный рост цен на муку: в апреле — на 7,5 процента, в мае — на 6,8 процента. Стоит отметить, что предыдущее рекордное удорожание отмечалось более 10 лет назад, в августе 2012 года — на 5,6 процента", - сообщают аналитики.

Розничные цены на пшеничную муку высшего сорта в октябре 2022 года составили 369 тенге за килограмм, первого сорта — 245 тенге за килограмм.

Дороже всего килограмм муки высшего сорта стоил в Астане - 447 тенге, Актау - 411 тенге и Шымкенте - 406 тенге, дешевле всего — в Актобе (279 тенге), Павлодаре (292 тенге), Жезказгане (296 тенге) и Семее (296 тенге).

Самые высокие цены на первый сорт отмечены в Актау (335 тенге), Алматы (306 тенге) и Астане (298 тенге), самые низкие — в Петропавловске (145 тенге), Караганде (184 тенге) и Павлодаре (186 тенге).