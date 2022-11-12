Рекордный объём денежных переводов из-за рубежа фиксируют в Казахстане

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В 2022 году Казахстан столкнулся с небывалым ранее объёмом денежных переводов из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитический центр Первого кредитного бюро (ПКБ).

Аналитики приводят данные Нацбанка РК, согласно которым за девять месяцев 2022 года через системы денежных переводов в республику переведено 504,1 миллиарда тенге, что на 77,8% больше, чем за весь 2021 год.

"Рост переводов начался в марте, но и по прошествию полугодия объёмы остаются крайне высокими на фоне показателей предыдущих лет. В течение этого времени были обновлены исторические максимумы по переводам из Кыргызстана, Узбекистана, США, Турции и Таджикистана", - отмечают в ПКБ.

Указывается, что главная причина происходящего – это увеличение переводов из России на фоне внутренней ситуации, миграции населения и санкционных ограничений. За девять месяцев 2022 года в Казахстан переведено 263 миллиарда тенге, что в 6,2 раза больше, чем годом ранее. Пик пришёлся на июнь (66,9 миллиарда тенге, это на 26% больше, чем за весь 2021 год), но и после этого объёмы остаются на крайне высоких значениях.

"Отмечаются изменения и в росте внутренних переводов по территории Казахстана. В течение второго квартала 2022 года резко выросла сумма переводов в рублях, чего не отмечалось ни до, ни после. При этом средний размер переводов в этом случае в разы превосходил средний размер одной транзакции извне", - говорят в ПКБ.

Главным бенефициаром среди платёжных систем стала российская же "Золотая корона". Её доля в общем объёме отправленных в Казахстан переводов выросла за год с 54,9% до 71,5%.

На этом фоне рост отправлений за границу кажется незначительным – 5,1%. Но при этом меняется его структура: если объёмы месячных переводов в Турцию, Таджикистан, Корею, Грузию и Армению в 2022 году обновили исторические максимумы, то сумма отправленных средств в Россию и (особенно) Кыргызстан снижается.