Рекордное количество автомобилей за месяц зарегистрировали в Казахстане с начала пандемии

Фото: kolesa.kz

Каждая вторая легковушка выпущена не менее 20 лет назад.

Бюро национальной статистики представило данные по динамике регистрации автомобилей по итогам октября. За этот месяц в Казахстане зарегистрировали рекордное количество транспортных средств с начала пандемии — более 106,3 тысячи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аналитической службы "Атамекен".

Аналитики отмечают, что среди поставленных на учёт авто высокую долю составляет так называемый автохлам.

Возраст 42,9 тысячи единиц техники, поставленной на учёт в октябре (это 40,3 процента от общего количества), превысил 20 лет.

Самая высокая доля старых авто в общем объёме сделок – на юге республике. В Жамбылской области по итогам октября она составила 66,8 процента, в Алматинской – 58,7 процента, Туркестанской – 49,9 процента.

Как отмечают аналитики, в целом автопарк Казахстана стареет. Возраст 70,9 процента зарегистрированных авто превышает 10 лет, годом ранее их доля составляла 63,5 процента.

При этом каждый второй легковой автомобиль, встречающийся на дорогах республики, был выпущен не менее 20 лет назад. Самая высокая доля подобных авто – в Жамбылской (71,5 процента) и Алматинской (65,8 процента) областях.