Реконструкцию трассы Астана-Алматы обещают завершить в 2024 году

В 2024 году планируется обеспечить проезд по всем четырём полосам движения трассы Астана-Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.



Автодорога Астана-Алматы является основным маршрутом, соединяющим юг с центром Казахстана. Ведётся реконструкция трассы протяжённостью 946 километров с переводом под I техническую категорию с четырёхполосным движением.

"В уходящем году основные силы были направлены на исключение объездных дорог и строительство новых обходов населённых пунктов. На данный момент на 874 километрах (92%) уже устроено новое покрытие и обеспечено свободное движение транспорта", - сообщили в министерстве.

Указывается, что основной причиной, повлиявшей на сроки реализации проекта, стало резкое колебание цен на основные материалы и дефицит дорожного битума в разгар строительного сезона.

"В отдельных случаях имело место недобросовестное исполнение договорных обязательств на участках Балхаш-Бурылбайтал и Бурылбайтал-Курты. Из-за срыва графика производства работ текущие контракты были расторгнуты и в текущем году определены новые подрядчики. В результате, несмотря на объективные трудности, в текущем году был обеспечен проезд по новому асфальтобетонному покрытию почти по всей протяженности трассы Астана-Алматы. До конца 2024 года планируется завершение проекта с обеспечением движения по всем четырём полосам движения", - отметили в Минтранспорта.