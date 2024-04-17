Рекламный щит упал на остановку в Актобе: есть пострадавшие

В Актобе люди пострадали из-за упавшего на остановку рекламного щита, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

На проспекте А. Молдагуловой в районе ЖК "Золотой квартал" при установке рекламного щита на стеклянную крышу остановки рухнула часть конструкции.

Это произошло вечером 17 апреля. Осколки разрушившейся крыши упали на трех женщин.