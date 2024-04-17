Рекламный щит упал на остановку в Актобе: есть пострадавшие
Сегодня, 23:24
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Сегодня, 23:24Сегодня, 23:24
75Фото: diapazon.kz
В Актобе люди пострадали из-за упавшего на остановку рекламного щита, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
На проспекте А. Молдагуловой в районе ЖК "Золотой квартал" при установке рекламного щита на стеклянную крышу остановки рухнула часть конструкции.
Это произошло вечером 17 апреля. Осколки разрушившейся крыши упали на трех женщин.
"Пострадавших госпитализировали. Началось досудебное расследование по факту выполнения работ, либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.
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