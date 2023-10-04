Рэкет на трассе: на водителя грузовика напали с ножом в Актюбинской области

Грабители напали на грузовик и ударили водителя ножом в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 3 октября. В дежурную часть Байганинского районного отдела полиции поступило сообщение, о том, что водителю машины Volvo FH 440 неизвестные нанесли ножевое ранение и ограбили его.

В регионе ввели план “перехват”.

"Прибывшим нарядом полиции установлено, что двое неизвестных, порезав тент прицепа грузовой машины, похитили 10 пылесосов и нанесли удар ножом в живот водителю, гражданину Кыргызстана. По “горячим следам” сотрудниками местного отдела полиции задержаны двое местных жителей, 29 и 30 лет. По месту проживания и в авто одного из подозреваемых изъята похищенная бытовая техника", - сообщили в полиции.

Пострадавший водитель госпитализирован в районную больницу.

По факту разбойного нападения начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК. Один из задержанных водворён в ИВС.



