Рэкет на трассе: на водителя грузовика напали с ножом в Актюбинской области
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Грабители напали на грузовик и ударили водителя ножом в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл 3 октября. В дежурную часть Байганинского районного отдела полиции поступило сообщение, о том, что водителю машины Volvo FH 440 неизвестные нанесли ножевое ранение и ограбили его.
В регионе ввели план “перехват”.
"Прибывшим нарядом полиции установлено, что двое неизвестных, порезав тент прицепа грузовой машины, похитили 10 пылесосов и нанесли удар ножом в живот водителю, гражданину Кыргызстана. По “горячим следам” сотрудниками местного отдела полиции задержаны двое местных жителей, 29 и 30 лет. По месту проживания и в авто одного из подозреваемых изъята похищенная бытовая техника", - сообщили в полиции.
Пострадавший водитель госпитализирован в районную больницу.
По факту разбойного нападения начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК. Один из задержанных водворён в ИВС.
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