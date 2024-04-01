Река окрасилась в кровавый цвет в Шымкенте

Главная водная артерия в Шымкенте окрасилась в кроваво-красный цвет. По предварительной версии в реку Кошкар-ата слили кровь убитых животных. Багряную воду сняли на видео неравнодушные местные жители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Запись была сделана вчера. Сегодня экологи взяли пробы воды. Результаты экспертизы будут готовы в течение пяти рабочих дней. Эксперты говорят, если в воду сбросили кровь, это может отразиться на экосистеме водной артерии.

"Мы взяли пробы воды, вниз и вверх по течению, анализы будут готовы в течение пяти дней. Здесь своя экосистема, водятся рыбы, такой сброс может повлиять на подводную фауну", - сказал руководитель отдела департамента экологии Шымкента Дуйсен Култилеуов.

В Управлении развития комфортной городской среды заявили, что сбрасывать в реку что-либо запрещено.

"Мы напишем заявление в полицию, чтобы там нашли и привлекли причастных лиц к ответственности. Это главная водная артерия города, сюда нельзя ничего сбрасывать. Нарушителя могут привлечь к ответственности по двум статья административного кодекса. Хочу обратиться к местным жителям, нужно ответственно относиться к окружающей среде", - сказал руководитель Управления развития комфортной городской среды Шымкента Абилкайыр Онгар.

Вне зависимости от того, что сбросили в реку, кровь или иную жидкость красного цвета, нарушителей ждёт штраф.