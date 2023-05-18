"Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети

Коммунальная авария произошла в Экибастузе. Во время реконструкции теплосети сорвало заглушку и одну из улиц залило горячей водой, передаёт BaigeNews.kz.

"На этой улице ведут реконструкцию тепловой магистрали. Сорвало одну из заглушек. В настоящее время участок отключен, ведутся работы по восстановлению. В работе задействован ремонтный персонал ТОО "Экибастузтеалоэнерго" и подрядной организации. Планируемый срок завершения работ до 14:00 часоа текущего дня. Также параллельно ведутся работы по откачке воды с траншей, после чего ремонтные работы будут продолжены", - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.