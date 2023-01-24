Регулярные авиарейсы из Баку в Астану и Алматы возобновят с 10 марта

Фото: azal.az

Регулярные прямые авиарейсы между столицами Казахстана и Азербайджана возобновят с 10 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Авиасообщение по маршрутам Баку – Астана и Баку – Алматы будут выполняться авиакомпанией "Азербайджан Хава Йоллары".

Так, азербайджанская авиакомпания, начиная с 10 марта, планирует возобновление регулярных пассажирских рейсов по маршруту Баку – Астана с частотой два рейса в неделю (четверг, суббота), а также с 11 марта по маршруту Баку – Алматы с частотой два рейса в неделю (среда, воскресенье).

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А-319/Е-190/Б-757.