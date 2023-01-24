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  • Регулярные авиарейсы из Баку в Астану и Алматы возобновят с 10 марта
azal.az Сегодня, 10:09
127
Сегодня, 10:09
127
Фото: azal.az

Регулярные авиарейсы из Баку в Астану и Алматы возобновят с 10 марта

Регулярные прямые авиарейсы между столицами Казахстана и Азербайджана возобновят с 10 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации. 

Авиасообщение по маршрутам Баку – Астана и Баку – Алматы будут выполняться авиакомпанией "Азербайджан Хава Йоллары". 

Так, азербайджанская авиакомпания, начиная с 10 марта, планирует возобновление регулярных пассажирских рейсов по маршруту Баку – Астана с частотой два рейса в неделю (четверг, суббота), а также с 11 марта по маршруту Баку – Алматы с частотой два рейса в неделю (среда, воскресенье).

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А-319/Е-190/Б-757.

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#авиарейсы #Астана #Алматы #Баку #Азербайджан
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:09
127
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