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Редкие произведения искусства представили Токаеву в Русском музее Санкт-Петербурга Сегодня, 16:20
183
Сегодня, 16:20
183

Редкие произведения искусства представили Токаеву в Русском музее Санкт-Петербурга

В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства.

Также в музее прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

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#Касым-Жомарт Токаев #Санкт-Петербург #музей
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:20
183
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