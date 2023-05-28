Редкая панда-альбинос попала в объективы камер в Китае

Фото: Топор Live

Уникальнейшее чудо природы удалось заснять фотоловушкам в китайском заповеднике, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с необычной пандой опубликовал Telegram-канал Топор Live.

На шкуре белой панды нет ни одного тёмного пятна. Сотрудники заповедника отметили, что животное совершенно здорово.

Сейчас ей примерно 6 лет.

Напомним, что это единственная в мире гигантская панда-альбинос, она бродит по своей естественной среде обитания в Волонге, провинция Сычуань на юго-западе Китая.