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Сегодня, 15:18
155
155Фото: Топор Live
Редкая панда-альбинос попала в объективы камер в Китае
Уникальнейшее чудо природы удалось заснять фотоловушкам в китайском заповеднике, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с необычной пандой опубликовал Telegram-канал Топор Live.
На шкуре белой панды нет ни одного тёмного пятна. Сотрудники заповедника отметили, что животное совершенно здорово.
Сейчас ей примерно 6 лет.
Напомним, что это единственная в мире гигантская панда-альбинос, она бродит по своей естественной среде обитания в Волонге, провинция Сычуань на юго-западе Китая.
Видео: Топор Live
Видео: Топор Live
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