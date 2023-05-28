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Топор Live Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18
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Фото: Топор Live

Редкая панда-альбинос попала в объективы камер в Китае

Уникальнейшее чудо природы удалось заснять фотоловушкам в китайском заповеднике, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с необычной пандой опубликовал Telegram-канал Топор Live.

На шкуре белой панды нет ни одного тёмного пятна. Сотрудники заповедника отметили, что животное совершенно здорово.

Сейчас ей примерно 6 лет. 

Напомним, что это единственная в мире гигантская панда-альбинос, она бродит по своей естественной среде обитания в Волонге, провинция Сычуань на юго-западе Китая.

Видео: Топор Live
Видео: Топор Live
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Сегодня, 15:18
155
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