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Ребёнок выпал из окна детского сада в ВКО
Из окна второго этажа детского сада в Восточно-Казахстанской области выпал ребёнок. После ЧП воспитателя дошкольного учреждения уволили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Сообщается, что несчастный случай произошёл 11 июля в одном из детских садов города Алтая. В отделе образования района Алтай рассказали подробности инцидента.
"Установлено, что во время тихого часа воспитатель отлучилась из группы, чтобы распечатать документы. В этот момент в группе находилась помощница воспитателя, которая делала уборку помещения, — рассказала и.о. руководителя отдела образования района Ольга Рогожина. — К сожалению, сотрудница не услышала, как ребёнок проснулся и самостоятельно пошёл в туалет. Вследствие чего и произошёл несчастный случай".
Ребёнка госпитализировали, через неделю выписали домой. Согласно медицинскому заключению, в результате падения ребёнок получил ушиб брюшной полости.
"В связи с ненадлежащим исполнением своих трудовых обязанностей воспитатель была уволена. Помощнику воспитателя объявили строгий выговор", — добавила Ольга Рогожина.
Отмечается, что родители пострадавшего воспитанника не имеют претензий к детскому саду.
Ранее в МЧС сообщили, что дети стали чаще выпадать из окон из-за недосмотра родителей.
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