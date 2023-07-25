Ребёнок выпал из окна детского сада в ВКО

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Из окна второго этажа детского сада в Восточно-Казахстанской области выпал ребёнок. После ЧП воспитателя дошкольного учреждения уволили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщается, что несчастный случай произошёл 11 июля в одном из детских садов города Алтая. В отделе образования района Алтай рассказали подробности инцидента.

"Установлено, что во время тихого часа воспитатель отлучилась из группы, чтобы распечатать документы. В этот момент в группе находилась помощница воспитателя, которая делала уборку помещения, — рассказала и.о. руководителя отдела образования района Ольга Рогожина. — К сожалению, сотрудница не услышала, как ребёнок проснулся и самостоятельно пошёл в туалет. Вследствие чего и произошёл несчастный случай".

Ребёнка госпитализировали, через неделю выписали домой. Согласно медицинскому заключению, в результате падения ребёнок получил ушиб брюшной полости.

"В связи с ненадлежащим исполнением своих трудовых обязанностей воспитатель была уволена. Помощнику воспитателя объявили строгий выговор", — добавила Ольга Рогожина.

Отмечается, что родители пострадавшего воспитанника не имеют претензий к детскому саду.

Ранее в МЧС сообщили, что дети стали чаще выпадать из окон из-за недосмотра родителей.