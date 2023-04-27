Ребёнок погиб из-за взрыва смартфона в Индии

Фото: gizmochina.com

Восьмилетняя девочка погибла после взрыва смартфона, который она держала в руках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Gizmochina.

Трагедия произошла поздним вечером в деревне Тирувилвамала, когда девочка игралась в смартфоне, лёжа под одеялом. Она погибла, получив серьёзные травмы лица и рук.

Утверждается, что речь идёт о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5 Pro. По предварительным данным, взрыв стал следствием перегрева смартфона. Не исключено, что ЧП произошло во время длительного просмотра видео. По словам судмедэкспертов, смартфон не заряжался в тот момент, когда взорвался.

Детали взорвавшегося телефона собраны для детального изучения.