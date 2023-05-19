- В нескольких районах Москвы объявлен карантин из-за птичьего гриппа 01:15 193
- Ребёнка придавила дверь подъезда в многоэтажке Алматы 00:02 597
- Пациенты павлодарского наркодиспансера прекратили голодовку 18.05.2023 337
- Подозреваемых в насилии над беременной оправдали в Караганде 18.05.2023 412
- Школьник поднял на ноги все экстренные службы в Балхаше 18.05.2023 379
- Самые посещаемые музеи назвали в Казахстане 18.05.2023 426
- Москва и Киев согласились обсудить перемирие 18.05.2023 777
- Хотела лифтинг, получила пятна и асиметрию лица: косметолога осудили в Павлодаре 18.05.2023 441
- Шесть мусорных полигонов построят в Карагандинской области 18.05.2023 533
- Экс-начальника колонии отправили за решётку в Павлодаре за благосклонность к осуждённым 18.05.2023 530
- Повальные проверки работодателей на наличие договоров страхования: в Минтруда разъяснили ситуацию 18.05.2023 440
- Недовольство кинематографистов результатами конкурса прокомментировали в Минкультуры 18.05.2023 435
- Международный форум волонтёров пройдёт в Астане 18.05.2023 425
- TikTok запретили в одном из штатов США 18.05.2023 436
- Узнать за 5 минут: что происходит на рынке недвижимости Казахстана 18.05.2023 811
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 571
- Адвокаты смогут опровергать в СМИ публикации органов уголовного преследования 18.05.2023 463
- Это начало большой войны - религиозные деятели о запрете на продажу вейпов 18.05.2023 681
- 205 коробок с сигаретами хотели незаконно вывезти из Казахстана 18.05.2023 440
- Уголовную ответственность для коллекторов планируют ввести в Казахстане 18.05.2023 532
- Казахстанский бизнес-омбудсмен назвал наиболее коррупциогенные секторы экономики 18.05.2023 676
- Казахстанцы всё чаще выходят на просрочки по кредитам - эксперты 18.05.2023 451
- Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркестанской области 18.05.2023 633
- Досаев высказался о нашумевшем инциденте с муралом Coca-Cola 18.05.2023 461
- Отлетевшее от автомобиля колесо ударило девушку на остановке в Астане 18.05.2023 654
- Креативный хаб появится на месте трамвайного депо в Алматы 18.05.2023 483
- Промышленные предприятия Казахстана испытывают кадровый голод - МИИР 18.05.2023 507
- Казахстанцы стали чаще брать кредиты и должны банкам уже почти 8 трлн тенге 18.05.2023 614
- Лагерь не для всех: где будут отдыхать школьники Алматы этим летом? 18.05.2023 493
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 648
- В выходные в столице пройдёт полумарафон Astana Half 2023 18.05.2023 493
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 872
- КТЖ и Huawei займутся цифровизацией железной дороги Казахстана 18.05.2023 842
- Токаев высоко оценил сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций 18.05.2023 467
- Три казахстанки пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде 18.05.2023 689
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 742
- Медеплавильный завод построят в Казахстане 18.05.2023 493
- У Казахстана есть амбиции стать академическим хабом в своём регионе — Саясат Нурбек 18.05.2023 586
- Создать единую базу потенциальных работодателей планируют в стране 18.05.2023 516
- Будут ли запрещать казахстанцам брать кредиты на тои и свадьбы, ответили в АРРФР 18.05.2023 566
- В Алматы запретили строительство гостиничного комплекса в историческом центре города 18.05.2023 490
- Стало известно, в каком формате в Казахстане останутся КСК 18.05.2023 570
- Загрязнение воздуха сероводородом: Решить экологические проблемы Актюбинской области призывает сенатор 18.05.2023 510
- Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить 18.05.2023 639
- Из страны вывозят почти весь алюминий и медь — сенатор возмутился отсутствием производств в стране 18.05.2023 698
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 591
- Мы нарастим взаимный товарооборот с Китаем до 40 млрд долларов - Токаев 18.05.2023 709
- Объявленные банкротами казахстанцы не смогут брать кредиты в странах ЕАЭС 18.05.2023 543
- В аэропорту Астаны сообщили об ограничениях из-за ремонта здания 18.05.2023 596
- Мужчина переехал депутата и его помощника: подробности инцидента 18.05.2023 722
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 551
- Шесть человек осудили за разжигание розни в Казахстане с начала года 18.05.2023 580
- Казахстанцев могут обязать копить детям на обучение 18.05.2023 688
- Швабру за 2 миллиона тенге хотели купить в медвузе Семея 18.05.2023 793
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 578
- Оружие и боеприпасы незаконно хранил житель ВКО 18.05.2023 524
- Цены на минеральную воду за год выросли на 31 процент в Казахстане 18.05.2023 563
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 645
- Результаты алкотестеров подделывали в центре психического здоровья Костаная 18.05.2023 682
- Оценки казахстанских студентов выросли из-за использования GPT 18.05.2023 642
- Прокуратурой Акмолинской области выявлены нарушения прав предпринимателей 18.05.2023 975
- Более триллиона тенге пенсий выплатили казахстанцам с начала года 18.05.2023 562
- Конституционный Суд проверяет законность постановления Верховного Суда 18.05.2023 938
- Hardcore FC идет на алматинский Арбат 18.05.2023 604
- Купил дом в Астане и дорогую машину: бывшего акима Кентау подозревают в коррупции 18.05.2023 896
- Damumed передали Минздраву для создания единого хранилища медданных 18.05.2023 666
- Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме 18.05.2023 671
- Сегодня в Сиане пройдёт казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол 18.05.2023 619
- Плесень и трещины: дети 10 лет учатся в аварийном здании в Туркестанской области 18.05.2023 711
- ЖК вместо детской площадки: прокуроры Жетысуской области выявили нарушения 18.05.2023 684
- Жители спального района Петропавловска просят не закрывать аварийную школу 18.05.2023 786
- Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе 18.05.2023 2855
- Казахстанец оказался в числе туристов, попавших в аварию на катере в Таиланде 18.05.2023 907
- Объявить голодовку и перекрыть трассу Алматы-Бишкек, намерены дорожники, не получившие зарплату 18.05.2023 703
- Куат Хамитов показал мучительное видео 18.05.2023 907
- Шымкент атакуют змеи 18.05.2023 1103
- Разыскиваемую в РФ сбытчицу наркотиков задержали в Актобе 17.05.2023 794
- Экс-сотрудника службы экономических расследований взяли под стражу в Петропавловске 17.05.2023 781
- Вузы используют старые методы – министр науки о публикациях в псевдонаучных журналах 17.05.2023 796
- Более 172 млрд тенге выделили на науку в этом году – Саясат Нурбек 17.05.2023 741
- LOADING...
Ребёнка придавила дверь подъезда в многоэтажке Алматы
В одном из жилых комплексов Алматы входная дверь в подъезд упала на ребёнка и придавила его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Выяснилось, что инцидент произошёл в жилом комплексе Alma City. Председатель КСК Канат Кайрбаев сообщил, что дверь была сломана из-за небрежного отношения одного из жильцов данного дома. Это и стало причиной ЧП.
В управлении общественного здравоохранения Алматы пояснили, что ребёнка на карете скорой медицинской помощи доставили в детскую городскую клиническую больницу №2.
"Ему были проведены инструментальные обследования, в частности, КТ головы. Показаний к госпитализации не выявлено, с рекомендациями был направлен на амбулаторное лечение. Ребёнок в полном сознании", - прокомментировали в пресс-службе управления.
-
Trend news
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 853
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 735
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 584
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 573
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 1530
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1100
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 1345
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 1214
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 1644
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 1134
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 1380
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 1756
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 1527
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1236
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 5293
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 1537
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 1677
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1668
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1768
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1815
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1682
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1891
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9496
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2848
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2357
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1938
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2065
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 3010
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2044
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2013
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2939
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2000
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 2384
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2191
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2710
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2348
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2407
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2214
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21951
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2066
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2351
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13153
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2037
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2989
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2790
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3152
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2739
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10208
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3035
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2566
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 4117
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3614
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2663
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2368
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2391
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2728
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2921
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2538
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3533
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 4049
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2759
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 3016
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 3026
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 3489
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3936
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 19375
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4053
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 3011
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 3171
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3463
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 3375
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2935
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 6113
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2889
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2922
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14806
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 3464
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2870
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 3018
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 3198
-
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 558
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 642
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 545
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 640
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 874
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 875
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 770
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 825
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 980
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 1088
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1192
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 1249
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1463
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1458
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2507
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2218
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2209
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2394
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2413
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2275
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2111
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3354
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2179
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2305
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2718
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2498
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2704
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2357
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2875
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2491
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2780
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2459
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2561
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4053
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2880
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3042
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3333
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3641
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3702
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4139
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4677
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3988
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4321
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4289
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4656
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4470
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4371
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4586
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4841
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4751
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6341
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5508
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5740
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5791
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6534
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5581
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5481
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5685
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8984
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6042
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6131
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5595
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5828
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5215
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5473
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5775
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6715
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5589
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5527
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5782
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5340
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6407
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 5214
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5804
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6527
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5954
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5499
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5928
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5864
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5601