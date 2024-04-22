"Реальный потенциал гораздо выше": переговоры Токаева и Жапарова оценили эксперты

Итоги прошедшего на прошлой неделе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан эксперты называют очень важными не только для двусторонних отношений, но и в целом для Центральной Азии, поскольку были заложены основы для нового уровня регионального сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Президенты Казахстана и Кыргызстана в ходе переговоров в Астане неоднократно отмечали стратегический уровень сотрудничества стран и готовность далее его укреплять. Говоря о традиционной дружбе и добрососедстве Касым-Жомарт Токаев привёл народную мудрость: "Қырғыз бен қазақтай бір-біріне жақын халық жоқ".

Политолог Аман Мамбеталиев отмечает, что в культурном и идеологическом отношении у двух наших стран "общее прошлое и общее будущее".

По его мнению, регулярность встреч Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева является важным показателем заинтересованности государств выстраивать более эффективный формат взаимодействия и позволяет прогнозировать скорейшее решение множества вопросов, имеющих важное значение для экономик Казахстана и Кыргызстана.

"В геополитическом отношении происходящие на территории нашего региона и за его границами процессы позволяют нам ускорять интеграционные процессы между странами", – говорит политолог.

Исторический документ

В ходе переговоров в Астане подписан договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, который Токаев назвал историческим.

Этот документ стал знаковым не только для двух стран, но и заложил правовые основы для более успешной интеграции на региональном уровне, считает политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

"Договор предусматривает ключевые вопросы безопасности, когда два соседних государства обязуются в случае какой-либо военной угрозы всесторонне сотрудничать. И территория наших стран не превращается, скажем, в полигон против действий своих союзников. Таких договоров пока не подписывали на уровне Центрально-Азиатского региона. С учётом того, что Казахстан является одним из сторонников интеграции в Центрально-Азиатском регионе, создания Центрально-Азиатского союза, я думаю, вот этот документ может стать ещё основополагающим и в будущем региональном интеграционном объединении, создание которого сейчас находится в стадии консультации и постоянных переговоров глав государств", – считает политолог.

Игорь Шестаков отмечает, что у Кыргызстана и Казахстана общий враг – религиозный экстремизм и международный терроризм.

"Террористические группировки в любой момент свои действия могут распространить на любое государство Центральной Азии с целью дестабилизации не просто общественно-политической обстановки в одной стране, а в целом на уровне региона. Поэтому договоренность, которая была достигнута и подписана президентами наших стран, актуальна и своевременна", – считает политолог.

Говоря о братских взаимоотношениях двух стран, Игорь Шестаков отметил, что визит Жапарова в Астану готовился и проходил в период масштабных паводков в Казахстане.

"Довольно символично, что в момент, когда подписывался этот договор, одним из реальных факторов союзничества и дружбы стало то, что Кыргызстан уже направил серию грузов гуманитарной помощи пострадавшим от паводков районам Казахстана – продукты питания и другую продукцию. Когда у Кыргызстана были различного рода проблемы, Казахстан всегда одним из первых государств приходил нам на помощь с гуманитарными поставками продовольствия", – сказал политолог.

Экономическое сотрудничество

Взаимный товарооборот между двумя странами ежегодно растет – в 2023 году он составил 1,5 млрд долларов, а в этом может достигнуть 2 млрд долларов.

"Мне кажется, что реальный потенциал гораздо выше", – считает Игорь Шестаков.

По его словам, Кыргызстан заинтересован в инвестициях в свой промышленный сектор: "Казахстан как ведущее государство в Центральной Азии по развитию промышленного потенциала и в целом в СНГ могло бы внести вклад в модернизацию промышленного сектора нашей республики".

Перспективными направлениями сотрудничества двух стран являются туризм, транспорт и логистика, образование, энергетика, банковский сектор, говорит казахстанский политолог Аман Мамбеталиев.

"Огромное число граждан Кыргызстана живут, работают и учатся в Казахстане. Так и казахстанцы живут, работают, ведут бизнес и отдыхают в Кыргызстане. Совсем недавно филиалы казахстанских университетов открылись в Бишкеке и Оше. Огромное количество грантов выдается гражданам Кыргызстана от Казахстана", – отметил эксперт.

Также, по его словам, актуален вопрос приграничного сотрудничества.

"Думаю, в Астане были проговорены вопросы по взаимовыгодному развитию регионов Казахстана и Кыргызстана, которые граничат меж собой и влияют друг на друга. Это в первую очередь Иссык-Кульская область, Чуйская область", – считает Аман Мамбеталиев.

Политолог Данияр Ашимбаев добавил, что Астане и Бишкеку нужно регулярно регулировать старый водный и энергетический комплекс вопросов, а заодно вновь и вновь возвращаться к проблеме пунктов пропуска через госграницу и регулированию автомобильных перевозок.

"Саммит показал, что Казахстан "от души" показал готовность обсуждать и решать эти вопросы", – сказал Данияр Ашимбаев.