Инвестпроект на 45 млрд тенге не могли начать из-за фермеров в Актюбинской области

Инвестор полтора года не мог приступить к реализации своего проекта из-за того, что ему не выделяли земельный участок для строительства автодороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

В Хромтауском районе Актюбинской области ТОО "КазГеоруд" реализует крупный проект по освоению месторождения "Лиманное" по добыче меди и цинка с суммой инвестиций 45 миллиардов тенге.

Инвестору требовалось проложить дорогу через земельные участки 18 крестьянских хозяйств, но фермеры выразили несогласие в связи со строительством. Полтора года бизнесмен не мог приступить к реализации проекта.

Прокуроры и сотрудники госорганов несколько раз беседовали с сельхозтоваропроизводителями, в итоге они дали согласие: участки были переданы в государственный земельный фонд.

Теперь принято решение о предоставлении земельного участка инвестору для строительства автодороги.