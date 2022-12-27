Реабилитационные центры для детей с инвалидностью построят ещё в 12 регионах Казахстана

О мерах поддержки, оказываемых детям с инвалидностью и их семьям, рассказал на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане живут более 101,6 тысячи детей с инвалидностью. Для каждого из них в равной степени действует многоуровневая система социальной защиты.

Кроме соцпособий и выплат, компенсации утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации и оказания специальных соцуслуг в этом году введена норма по оплате 70 процентов от стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение родителю ребёнка с инвалидностью за счёт госбюджета.

Ербол Оспанов отметил, что МТСЗН проводит работы по модернизации социальных услуг.

Ведомством вносятся изменения в Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года.

"В проекте предусматривается выработка предложений по совершенствованию Портала социальных услуг, развитие сети центров для лиц с инвалидностью, определение контингента лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, а также разработка алгоритма поэтапной деинституционализации медико-социальных учреждений", – проинформировал Оспанов.

Детям с инвалидностью специальные соцуслуги предоставляются в условиях стационара, полустационара и ухода на дому.

В Казахстане функционирует четыре центра социального обслуживания стационарного типа для детей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата и 16 центров для детей с психоневрологическими патологиями с общим охватом более тысячи человек.

"Оказание ССУ в условиях полустационара и на дому является альтернативой действующей сети стационарных организаций и направлено на сохранение ребёнка в семье. В 75 организациях дневного пребывания получают услуги около трёх тысяч детей. Также около тысячи детей оказываются специальные социальные услуги в 18 реабилитационных центрах. Всего в стране функционирует 215 отделений социальной помощи на дому, где получают услуги более 10 тысяч детей", – сообщил Ербол Оспанов.

Также ССУ предоставляют 176 неправительственных организаций для более 10 тысяч лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для более пяти тысяч детей с инвалидностью.

Вице-министр рассказал, что дополнительно к действующим организациям совместно с местными исполнительными органами запланировано строительство новых реабилитационных центров.

"Для обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными услугами на 2021-2023 годы запланировано строительство ряда центров на 150 мест каждый. В прошлом году строительство начато в Жамбылском и Туркестанском (на 200 мест) регионах, а также в области Абай. В этом году - в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Всего же создание новых реабилитационных центров запланировано в 12 регионах – из них в Акмолинской, Атырауской, Жетысу, Павлодарской, а также в городах республиканского значения работы начнутся в следующем году", – подчеркнул спикер.

В рамках инициативы "Қамқорлық", направленной на развитие инклюзивного общества, в разных регионах планируется открытие восьми центров дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Для этого уже определены помещения и до регионов доведена Концепция деятельности центров.

"В рамках утверждённой премьер-министром Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в РК на 2021–2023 годы предусмотрены мероприятия по организации системы профилактики инвалидности и ранней коррекционно-развивающей помощи, совершенствованию организации реабилитационных услуг, системы учёта и обеспечения специальными техническими средствами, лекарственными и медицинскими изделиями", – поделился вице-министр.

По словам Оспанова, в рамках плана мероприятий по проведению Года детей утверждён алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи семьям и лицам, находящимся в зоне риска наступления трудной жизненной ситуации.

Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, из госбюджета предусмотрена выплата по уходу за ребёнком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия - 1,4 прожиточного минимума. С начала года её получили 97,4 тысячи человек на сумму 56,7 миллиарда тенге.