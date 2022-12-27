open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Реабилитационные центры для детей с инвалидностью построят ещё в 12 регионах Казахстана
Реабилитационные центры для детей с инвалидностью построят ещё в 12 регионах Казахстана Сегодня, 16:30
102
Сегодня, 16:30
102

Реабилитационные центры для детей с инвалидностью построят ещё в 12 регионах Казахстана

О мерах поддержки, оказываемых детям с инвалидностью и их семьям, рассказал на брифинге в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане живут более 101,6 тысячи детей с инвалидностью. Для каждого из них в равной степени действует многоуровневая система социальной защиты. 

Кроме соцпособий и выплат, компенсации утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации и оказания специальных соцуслуг в этом году введена норма по оплате 70 процентов от стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение родителю ребёнка с инвалидностью за счёт госбюджета.

Ербол Оспанов отметил, что МТСЗН проводит работы по модернизации социальных услуг. 

Ведомством вносятся изменения в Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года.

"В проекте предусматривается выработка предложений по совершенствованию Портала социальных услуг, развитие сети центров для лиц с инвалидностью, определение контингента лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, а также разработка алгоритма поэтапной деинституционализации медико-социальных учреждений", – проинформировал Оспанов.

Детям с инвалидностью специальные соцуслуги предоставляются в условиях стационара, полустационара и ухода на дому.

В Казахстане функционирует четыре центра социального обслуживания стационарного типа для детей с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата и 16 центров для детей с психоневрологическими патологиями с общим охватом более тысячи человек. 

"Оказание ССУ в условиях полустационара и на дому является альтернативой действующей сети стационарных организаций и направлено на сохранение ребёнка в семье. В 75 организациях дневного пребывания получают услуги около трёх тысяч детей. Также около тысячи детей оказываются специальные социальные услуги в 18 реабилитационных центрах. Всего в стране функционирует 215 отделений социальной помощи на дому, где получают услуги более 10 тысяч детей", – сообщил Ербол Оспанов.

Также ССУ предоставляют 176 неправительственных организаций для более 10 тысяч лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для более пяти тысяч детей с инвалидностью.

Вице-министр рассказал, что дополнительно к действующим организациям совместно с местными исполнительными органами запланировано строительство новых реабилитационных центров.

"Для обеспечения лиц с инвалидностью реабилитационными услугами на 2021-2023 годы запланировано строительство ряда центров на 150 мест каждый. В прошлом году строительство начато в Жамбылском и Туркестанском (на 200 мест) регионах, а также в области Абай. В этом году - в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Всего же создание новых реабилитационных центров запланировано в 12 регионах – из них в Акмолинской, Атырауской, Жетысу, Павлодарской, а также в городах республиканского значения работы начнутся в следующем году", – подчеркнул спикер. 

В рамках инициативы "Қамқорлық", направленной на развитие инклюзивного общества, в разных регионах планируется открытие восьми центров дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Для этого уже определены помещения и до регионов доведена Концепция деятельности центров.

"В рамках утверждённой премьер-министром Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в РК на 2021–2023 годы предусмотрены мероприятия по организации системы профилактики инвалидности и ранней коррекционно-развивающей помощи, совершенствованию организации реабилитационных услуг, системы учёта и обеспечения специальными техническими средствами, лекарственными и медицинскими изделиями", – поделился вице-министр.

По словам Оспанова, в рамках плана мероприятий по проведению Года детей утверждён алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи семьям и лицам, находящимся в зоне риска наступления трудной жизненной ситуации.

Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, из госбюджета предусмотрена выплата по уходу за ребёнком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия - 1,4 прожиточного минимума. С начала года её получили 97,4 тысячи человек на сумму 56,7 миллиарда тенге.

"Кроме того, родители и иные законные представители имеют право на возмещение затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями. Размер дополнительной поддержки определяется по решению местных представительных органов. Этот вид помощи предоставляется независимо от дохода семьи, по итогам третьего квартала её получили 14,8 тысячи на общую сумму 707,8 миллиона тенге, а её среднемесячный размер составил 5 313 тенге", – заключил Ербол Оспанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Минтруда #инвалидность #соцпомощь
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:30
102
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх