  • 7 Января, 06:47
  • BAIGENEWS

Пропавшую больше 10 дней казахстанку нашли полицейские

Сегодня, 05:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
поиски с участием волонтёров/volontery_lider.kz_almobl Сегодня, 05:17
Сегодня, 05:17
161
Фото: поиски с участием волонтёров/volontery_lider.kz_almobl

Полиция нашла пропавшую без вести жительницу Алматинской области, которую разыскивали с 25 декабря 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

25 декабря 2023 года родственники девушки 1990 года рождения обратились в полицию. Обращение зарегистрировали, после чего сразу начался поиск пропавшей. 6 января начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов написал на своей странице в Instagram, что девушку нашли, и сотрудники полиции передали её близким родственникам.

"Кроме того, нами с гр.А. проведены соответствующие профилактические беседы о недопущении подобных нарушений впредь", — отметил Бауржан Аленов.

Объявление о розыске девушки ранее опубликовало волонтёрское поисковое движение LIDER.KZ по Алматинской области. В сообщении отмечалось, что в день пропажи она на такси доехала из дома до поворота в город Есік, вышла из машины и пропала.  Волонтёры проверили возможные места, где могла находиться пропавшая девушка, но положительного результата поиски не дали.

Самое читаемое

Наверх