Пропавшую больше 10 дней казахстанку нашли полицейские

Полиция нашла пропавшую без вести жительницу Алматинской области, которую разыскивали с 25 декабря 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

25 декабря 2023 года родственники девушки 1990 года рождения обратились в полицию. Обращение зарегистрировали, после чего сразу начался поиск пропавшей. 6 января начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов написал на своей странице в Instagram, что девушку нашли, и сотрудники полиции передали её близким родственникам.

"Кроме того, нами с гр.А. проведены соответствующие профилактические беседы о недопущении подобных нарушений впредь", — отметил Бауржан Аленов.

Объявление о розыске девушки ранее опубликовало волонтёрское поисковое движение LIDER.KZ по Алматинской области. В сообщении отмечалось, что в день пропажи она на такси доехала из дома до поворота в город Есік, вышла из машины и пропала. Волонтёры проверили возможные места, где могла находиться пропавшая девушка, но положительного результата поиски не дали.